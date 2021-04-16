Кинологи с собаками ищут пропавшего без вести 30-летнего жителя Иркутска Фото: ГУ МВД по Иркутской области

О пропаже 30-летнего иркутянина Евгения Налабардина полицейским сообщили его друзья. Они рассказали, что 15 апреля мужчина ушел из дома в садоводстве «Подснежник» и не вернулся.

В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области сообщают приметы пропавшего. На вид ему 30 лет, рост 175 сантиметров, худощавого телосложения. У мужчины короткие черные волосы, зеленые глаза. Был одет в спортивный синий костюм, темно-синие кроссовки.

К поискам иркутянина, помимо полицейских и волонтеров из отряда «Лиза Алерт», уже привлечен кинолог с собакой, а также сотрудник МЧС с квадрокоптером.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении мужчины, просят обращаться в ближайший отдел полиции.

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