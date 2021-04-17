Погода в Иркутске 17 апреля: днем воздух прогреется до +20 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 17 апреля порадует горожан. Днем солнце прогреет воздух до +18...+20 градусов! Совсем по-летнему. Об этом сообщается на сайте Иркутского УГМС.

- Переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 м/с с переходом вечером на северо-западный 8-13 м/с, порывы 17-22 м/с, - рассказывают синоптики о том, какая ожидается погода в Иркутске 17 апреля.

Но в других районах Приангарья на улице будет не так тепло и комфортно. Прогнозируется дождь и мокрый снег, порывистый ветер до 17-22 м/с, возможны пылевые бури и снежные накаты на дорогах.

- Температура +4...+9, при облачной погоде -1...-6 градусов, в центральных, южных и верхнеленских районах +16...+21 градусов, местами +6...+11, - добавили синоптики.

Такая ожидается погода в Иркутске 17 апреля.