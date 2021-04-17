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Происшествия17 апреля 2021 5:27

28-летний мотоциклист погиб в ДТП на трассе "Сибирь" в Усольском районе

Он врезался сначала в грузовик, затем в легковое авто
Любовь АРБАТСКАЯЛюбовь АРБАТСКАЯ
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28-летний мотоциклист погиб в ДТП на трассе "Сибирь" в Усольском районе.

28-летний мотоциклист погиб в ДТП на трассе "Сибирь" в Усольском районе.

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

28-летний мотоциклист погиб в ДТП на трассе Р255 «Сибирь» в Усольском районе вечером 16 апреля. Об этом сообщается в официальном аккаунте ГУ МВД по Иркутской области в "ВКонтакте".

- По предварительным данным, около 21:30 водитель мотоцикла «Рейсер», двигаясь по федеральной автодороге в направлении Иркутска, на 1825 километре столкнулся с большегрузом «Хино Профия», а затем с машиной "Мазда", двигающейся в попутном направлении, - рассказали полицейские.

Мотоциклист умер на месте аварии до приезда врачей. Дорожные полицейские выясняют причины смертельного ДТП.

Мотоциклист сначала врезался в фуру, затем в легковое авто.

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

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