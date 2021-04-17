Эксперт назвал сибирские города с самой дорогой недвижимостью Фото: Александр ГЛУЗ

Эксперт рассказал, где в Сибири самая дорогая недвижимость. Приангарье - на первых позициях.

- Уровень цен в нашем регионе исторически был достаточно высоким. Мы занимаем 1-2-е место в Сибири по ценам на новостройки, и 5-9-е место - по вторичке в разные годы, - рассказала руководитель Иркутскстата Ирина Иванова.

Пандемийный год не стал исключением. В Приангарье квадрат в свежем доме, по данным статистики, обходился в 73 тысячи рублей. Дороже в Сибири не найти! И ценник продолжает расти: в новостройке 1м2 поднялся до 75,7 тысячи.

Почему? Эксперты говорят, что основная причина - в дороговизне строительства: себестоимость квадрата для компании - больше 50 тысяч рублей. Как-никак, и материалы не дешевеют.

На вторичке цены не такие "кусачие". В коронавирусный год квадрат в Иркутской области стоил 57,7 тысячи рублей - это четвертое место в Сибири. Нас опережали Республика Алтай (59 тысяч), Новосибирская область и Тыва (в среднем 64 тысячи). В 2021-м вторичка в нашем регионе подорожала снова - до 63 тысяч рублей за квадрат.

- В прошлом году недвижимость в Приангарье прибавила в цене почти на 20%, - рассказала руководитель Иркутскстата Ирина Иванова.