Полицейские в Иркутске разбили стекло автомобиля, чтобы вытащить пьяного водителя Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске полицейским пришлось разбить стекло автомобиля, чтобы вытащить пьяного водителя. Ранним утром 17 апреля 33-летний мужчина заперся в салоне "Тойота Витц" и мешал эвакуировать машину. Об этом сообщает ГУ МВД по Иркутской области.

- Сотрудники ГИБДД на улице Мамина-Сибиряка остановили автомобиль для проверки документов. Выяснилось, что за рулем автомобиля пьяный мужчина, - рассказали полицейские. - После процедуры освидетельствования, подтвердившей опьянение, водитель не согласился с ее результатами. Мужчину доставили в медучреждение, однако на месте он отказался от сдачи анализов.

На него составили административный протокол и отстранили от управления автомобилем. Когда эвакуатор собрался везти иномарку на спецстоянку, водитель заперся в салоне и пытался сбежать. О том, что по закону стражи порядка могут вытащить из авто силой, его предупредили.

В итоге стекло автомобиля разбили и мужчину вывели из салона. Теперь ему придется выплатить штраф в две тысячи рублей за то, что не подчинился требованиям полиции. А за отказ от медосвидетельствования ему грозит штраф в 30 тысяч и лишение водительских прав на 1,5-2 года.