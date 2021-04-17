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Авто17 апреля 2021 7:53

Иркутянин обстрелял из пневматического пистолета автомобили на парковке возле домов

Возбуждено уголовное дело
Любовь АРБАТСКАЯЛюбовь АРБАТСКАЯ
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Иркутянин обстрелял из пневматического пистолета автомобили на парковке возле домов

Иркутянин обстрелял из пневматического пистолета автомобили на парковке возле домов

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске задержали 20-летнего парня, который обстрелял из пневматического пистолета чужие автомобили, стоящие на парковке возле жилых домов. Об этом сообщается в официальном аккаунте ГУ МВД по Иркутской области в соцсетях.

- Поступило несколько заявлений от жителей разных дворов о том, что неизвестные повредили их автомобили, - рассказали в полиции. - Осмотрев машины, полицейские зафиксировали на них небольшие отверстия. Причиненный ущерб превысил 50 тысяч рублей.

Стрелка нашли по записям с камер видеонаблюдения. Когда его задержали, он не смог объяснить, зачем открыл огонь по машинам. Пояснил только, что пневматический пистолет он купил месяц назад.

Возбуждено уголовное дело, иркутянин находится под подпиской о невыезде. Кроме того, он должен возместить ущерб владельцам поврежденных автомобилей.

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