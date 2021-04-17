Из-за аварии без света остались 911 частных домов в Усолье-Сибирском
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Днем 17 апреля жители 911 частных домов в Усолье-Сибирском остались без света из-за аварии на электросетях. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Иркутской области.
- В 14:25 произошло аварийное отключение электроснабжения на 14 улицах г. Усолье-Сибирское, - сообщили спасатели. - К аварийно-восстановительным работам привлечены четыре человека и две единицы техники.
Когда электричество вернется в жилые дома, пока не уточняется.
Как ранее сообщала "КП"-Иркутск, 19 апреля в некоторых домах в Иркутске отключат отопление. Это необходимо, чтобы специалисты провели ремонт на теплосетях.
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