Ледяные дожди и холод после жары ждут жителей Иркутска на неделе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Иркутяне, попавшие под сбивающий с ног шквалистый ветер во второй половине субботнего дня, не в восторге. Все настраивались, что +20, практически летняя жара, еще простоит. А на такое "продолжение банкета", когда первую половину дня жители буквально загорали на улицах, а вторую - мерзли, не договаривались. Но это не последние сюрпризы погоды, как оказалось.

-Переменная облачность, ночью небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков, ветер северо-западный ночью 5-10 м/с, порывы 15-20 м/с, днем 8-13 м/с, во второй половине дня ветер юго-восточный 5-10 м/с, температура ночью -1...-3, днем +5...+7, - это прогноз Иркутского гидрометцентра на 18 апреля.

Можно, кстати, еще радоваться. В Братске похолодает ночью до -9, а в некоторых северных районах до -20. Зима не зима, но март вернулся. Впрочем, погода дама капризная, особенно погода в апреле. И юго-восточный ветер вернет в город относительное тепло. В понедельник днем +15. Вполне. Жаль, что ненадолго.

Смотрим на прогностические карты Гидрометцентра страны. Во всей Сибири - похолодание ниже климатической нормы. Так и есть. Ибо всю следующую неделю нас ждет -3...-4 ночью и примерно +4 днем. Бесконечный ледяной дождь, больше похожий на град, впридачу. И так до субботы. В этот день, по предварительным прогнозам, о которых точнее мы вам расскажем в начале рабочей недели, будет потеплее.