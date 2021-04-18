Детский оздоровительный центр в Усть-Илимске отремонтируют за 160 миллионов рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Усть-Илимске в скором времени начнется масштабная реконструкция детского оздоровительного центра «Олимпиец». На ремонт соцобъекта панируется потратить больше 160 млн рублей. Тендер на поиск подрядчика, который выполнит все работы, объявила администрация города.

Как гласит конкурсная документация, размещенная на сайте RosTender.info, стоимость работ по модернизации «Олимпийца» оценивается в 161,4 млн рублей. Деньги на реконструкцию Центра будут выделены из городского бюджета.

Планируется, что на эти средства рабочие капитально отремонтируют помещения Центра, бассейн, фасад, оборудуют на территории универсальную спортивную площадку, зоны для подвижных игр и беговые дорожки, поставят фонари и проведут благоустройство. Также запланировано строительство новой велосипедной дорожки с тротуарами длиной три километра, ремонт моста, строительство подпорных стенок.

Заявки на участие в тендере принимаются до 11 мая. К реконструкции «Олимпийца» подрядчик, выигравший тендер, сможет приступить уже летом этого года. Полностью завершить ремонт Центра и благоустройство его территории планируется к началу апреля 2023 года.

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