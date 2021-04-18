Лже-сотрудники «спецкомендатуры» выманили у жительницы Шелехова полмиллиона рублей. Фото: Александр ГЛУЗ

На какие только уловки ни идут телефонные мошенники, чтобы обмануть доверчивых людей! Они представляются сотрудниками банков, полиции, прокуратуры, придумывая все новые способы обмана. Теперь они начали звонить потерпевшим под видом сотрудников «спецкомендатуры», которая якобы расследует утечку данных клиентов банков.

Именно так на днях представились аферисты пенсионерке из Шелехова. Звонивший сказал, что расследует дела утечки информации о личных данных клиентов из финансовых учреждений. Назвав номера счетов женщины, лже-сотрудник попросил её помочь ему «вывести на чистую воду» оператора банка.

- Потерпевшая знала, как работают мошенники, но им удалось усыпить ее бдительность, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Женщине предложили зайти в банк и закрыть счёт. Но не просто забрать со счета деньги, а ждать дальнейших инструкций.

После того, как шелеховчанка сняла в банке все свои деньги, аферист сказал ей, что купюры помечены сотрудниками «спецкомендатуры». Мошенники дали ей номера телефонов, на которые следовало «вернуть» деньги.

Через банкомат перевести деньги на указанные телефонные номера у женщины никак не получалось. В итоге, думая, что помогает разоблачить мошенников, она поехала в Иркутск и в фойе гостиницы перевела звонившим около пятисот тысяч рублей.

- Опомнившись, женщина обратилась в полицию, - уточнили в ведомстве. – Сейчас по этому факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.