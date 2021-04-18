148 новых случаев коронавируса выявлено за сутки в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На утро 18 апреля в Иркутской области зарегистрировано 64 647 случаев инфицирования коронавирусом. За сутки выявлено 148 новых случаев заболевания COVID-19. Такие данные приводит региональный оперштаб.

На одного больше – 149 человек – зарегистрировано за сутки выздоровевших от коронавируса. Всего с начала пандемии инфекцию победили 62 706 жителей Иркутской области.

При этом 1 374 больных коронавирусом все еще находятся на лечении в больницах. За сутки с инфекцией было госпитализировано шесть человек.

Восемь человек, больных COVID-19, за минувшие сутки скончались. Всего с начала пандемии непосредственно от коронавируса в Иркутской области умер 2 261 человек. От заболеваний, не связанных с COVID-19, за все время пандемии умерло 269 человек, инфицированных коронавирусом.

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