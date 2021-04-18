16-летний подросток без вести пропал в Иркутском районе. Фото: предоставлено отрядом 111.62

Во всех городах Иркутской области сотрудники полиции и волонтеры поискового отряда 111.62 разыскивают 16-летнего подростка Антона Блинникова, который пропал без вести. Вот уже несколько дней от парня нет ни слуху, ни духу.

- Известно, что 9 апреля Антон Блинников уехал из Иркутского района в г. Свирск и исчез, - уточнили в поисковом отряде. – До настоящего момента его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 170 см, среднего телосложения, волосы русые, глаза карие.

Был одет: черная ветровка с капюшоном, черные спортивные трико, черные кроссовки.

Всех, кто знает какую-либо информацию о местонахождении молодого человека, просят сообщить в полицию либо обратиться к волонтерам отряда 111.62.