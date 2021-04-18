Три лесных пожара обнаружили и потушили за выходные дни в Иркутской области. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Пожароопасный сезон в Иркутской области официально еще не объявлен, однако сотрудники лесхозов и спасатели уже фиксируют первые возгорания в лесах. В эти выходные, субботу и воскресенье, было официально зарегистрировано три лесных пожара. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Так, в субботу, 17 апреля, зарегистрировано и потушено два пожара. Один из них произошел в Иркутском районе на площади 24 гектара, виновником этого возгорания, напомним, стал пастух, который уснул с непотушенной сигаретой. Второй пожар был обнаружен на площади 15 гектаров в Ангарском городском округе.

- В ликвидации этих пожаров было задействовано 34 работника лесной охраны и десять единиц наземной техники, - уточнили в правительстве региона.

Сегодня, 18, апреля зарегистрирован один лесной пожар на площади 15 гектаров в одном километре от поселка Култук Слюдянского района. Его уже оперативно потушили 13 лесников.

Всего с начала года в Иркутской области зарегистрировано четыре лесных пожара.

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