МЧС: Сильный ветер и мокрый снег ожидается в Иркутской области 19 апреля.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Штормовое предупреждение объявлено в Иркутской области в понедельник, 19 апреля. В некоторых районах Приангарья ожидается шквалистый ветер, мокрый снег и дожди. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Стихия, по данным ведомства, разыграется днем. Во второй половине понедельника ожидается усиление юго-восточного ветра до 18 м/с, в западных, северо-западных районах сила ветра составит от 18 до 23 м/с. В этих же районах пойдет дождь, переходящий в мокрый снег, возможно налипание мокрого снега на провода.
- На дорогах региона может образоваться снежный накат, - предупреждают спасатели. – В горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья сохраняются условия для схода снежных лавин.
Спасатели рекомендуют жителям региона во время непогоды по возможности оставаться дома, не выезжать на дальние расстояния, не парковать автомобили и не ходить под плохо закреплёнными конструкциями.
К ЧИТАТЕЛЯМ
У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?
Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:
Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73
Тел.: (3952)20-80-08