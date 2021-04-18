Бизнес-леди из Чунского района пойдет под суд за контрабанду древесины. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Чунском районе будут судить бизнес-леди, которая являлась учредителем компании по обработке древесины. Женщину обвиняют в контрабанде леса за границу на общую сумму порядка 34 миллионов рублей. Мало того, древесина, переправленная за границу, была заготовлена незаконно.

Как сообщается на официальном сайте МВД России, предпринимательница закупила у лесозаготовителей пиломатериалы сосны и лиственницы, чтобы в последствии продать. Затем от имени организации она заключила несколько международных контрактов на поставку этих материалов в одну из азиатских стран.

- При этом бизнес-леди прекрасно знала, что приобретаемая ею древесина заготовлена незаконно, - отметили в ведомстве. – Однако это ее не остановило. В итоге за границу было переправлено семь тысяч кубометров пиломатериалов стоимостью почти 34 миллиона рублей.

Преступная схема предпринимательницы вскоре была раскрыта сотрудниками Тайшетского ЛО МВД России на транспорте и Иркутской таможни. Женщина была задержана, на нее завели уголовное дело по двум статьям УК.

Предварительное расследование уже закончено. Дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в Чунский районный суд.