118 человек в Иркутской области покусали клещи с начала сезона Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Клещи в этом году начали кусать иркутян и жителей области с конца марта. Официально сезон активности этих насекомых был объявлен в регионе 29 марта, а уже в первых числах апреля взрослые и дети стали обращаться в медучреждения с жалобами на укусы.

По данным Управления Роспотребнадзора по Иркутской области, на 18 апреля в регионе зарегистрировано 118 обращений по поводу присасывания клещей. В большинстве своем насекомые кусают взрослых, однако из общего числа обратившихся зафиксировано 34 ребенка. Исследовано за это время 75 клещей, из них семь заражено боррелиозом и четыре – другими клещевыми инфекциями.

- Укусы клещей зарегистрированы в Иркутском, Усольском, Черемховском, Боханском, Эхирит-Булагатском, Слюдянском, Ольхонском, Шелеховском, Баяндаевском, Качугском районах, - уточнили в ведомстве.

Чтобы не подхватить клещевую инфекцию, специалисты Роспотребнадзора советую прививаться. По их словам, вакцинация - наиболее надежный и долговременный метод защиты от клещевого энцефалита.

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