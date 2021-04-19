Погода в Иркутске: 19 апреля в городе потеплеет Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Погода в Иркутске 19 апреля, по прогнозу сотрудников Иркутского Гидрометцентра, будет с переменной облачность. Снега или дождя в понедельник не ожидается.

- Днем в Иркутске воздух прогреется до +13…+15 градусов, - говорят метеорологи. – Ветер 19 числа дует с юго-востока со скоростью 5-10 м/с, возможны порывы до 14 м/с.

Как сообщает Яндекс, влажность воздуха в областном центре низкая – 53%, а вот атмосферное давление в норме – 721 миллиметр ртутного столба.

Что касается погоды по области: В Приангарье в целом также переменная облачность, местами осадки в виде дождя. Ветер днем сменится на северо-западный. Скорость его потоков составит 5-10 м/с, будут порывы до 18 м/с. Еще сильнее ветер ожидается на западе и северо-западе региона, там 10-15 м/с, при порывах до 18-23 м/с. Столбики уличных термометров покажут днем +13…+18, в низинах до +8.

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