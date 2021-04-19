Матчи Спартак-Уфа, Сочи-ЦСКА и биткоины интересовали иркутян в минувшие сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Матчи в рамках Российской Премьер-Лиги стали самыми востребованными запросами в Сети в минувшие сутки. Об этом сообщает Яндекс.

Первое место по популярности у встречи команд «Спартак» и «Уфа». Кстати, уже известно, кто выиграл – «Уфа». Игра закончилась со счетом 3:0. Теперь уфимские футболисты поднялись на 14 строчку турнирной таблицы РПЛ.

Также сибиряки искали информацию о матче клубов «Сочи» и «ЦСКА». Итог его на сегодня уже также известен - 2:1. Уступили спортсмены из ЦСКА. Так, сейчас они на 5-ой строке таблицы, а «Сочи» на седьмой. 25 апреля эти команды снова будут играть: «Сочи» с «Уфой», «Спартак» с «ЦСКА».

После спора у жителей Иркутской области неподдельный интерес вызывает курс биткоина. Кстати, корреспондент КП-Иркутск пыталась стать биткоиновым миллионером – подробнее здесь.

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