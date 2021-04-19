Land Rover Discovery подожгли в Иркутске 19 апреля утром Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Land Rover Discovery подожгли ранним утром 19 апреля в Иркутске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- В 04:22 утра на телефон пожарной службы 101 позвонили, сообщили о пожаре во дворе дома по улице Передовая, - рассказали КП-Иркутск в региональном Главке. – Горел автомобиль «Ленд Ровер Дискавери 4».

Когда к месту приехали четверо пожарных на спецмашине внедорожник был полностью в огне.

- В 04:27 пожар был локализован, еще через минуту полностью ликвидирован, - отмечают спасатели.

Пламя уничтожило все сгораемые детали автомобиля. Погибших и пострадавших – нет. На месте работают эксперты. Одной из наиболее вероятных причин они на данный момент считают поджог.

От Land Rover Discovery остался только корпус Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Также на данный момент устанавливается ущерб, по данным одного из популярных сайтов о продаже автомобилей подобный внедорожник - Land Rover Discovery в Иркустке стоит от 1.3 миллиона рублей до 2.2 миллиона рублей.

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