Два человека погибли при провалах автомобилей под лед в Иркутской области Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Два человека погибли во время провалов автомобилей под лед за сутки. Трагедии произошли в Шелеховском и Боханском районах Приангарья. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Первый автомобиль частично затонул в 15 метрах от берега в реке Иркут. Было это в начале восьми часов вечера. Как сообщили очевидцы, за рулем был 37-летний водитель Chevrolet Tahoe.

- Сотрудники шелеховского пожарно-спасательного гарнизона, прибывшие на место, вместе с очевидцами по трехколенной лестнице, доскам и бревнам добрались до него, - говорят в региональном Главке.

Спасатели разбили окно автомобиля, мужчину вытащили на берег, передали медикам. Однако, вернуть его к жизни уже не удалось. Других пассажиров в машине не было. Вытянуть транспорт сейчас невозможно из-за хрупкого льда.

Вторая трагедия случилась этой ночью, 19 апреля, в трех километрах от деревни Середкина в Боханском районе. По лед ушла иномарка Toyota Hilux. Вней на момент провала сидели 4 человека. Троим удалось выбраться.

- К месту выехали водолазы, им предстоит найти и поднять тело мужчины 1983 года рождения, - говорят в МЧС Приангарья.

В обоих случаях причиной трагедий стали нарушение требований безопасности и выезд на лед вне переправ.

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