16 взрослых и трое детей пострадали в ДТП в Иркутске и районе за неделю Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске и Иркутском районе за неделю произошло 14 дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщает ГИБДД МУ МВД России «Иркутское».

- В этих четырнадцати авариях пострадали 19 человек, трое из которых – несвершеннолетние, - отмечают полицейские.

Инспекторы составили своеобразный рейтинг ДТП с 12 по 18 апреля. Так, наибольшее число происшествий – это наезды на пешеходов. Таковых было 6. Пять раз транспортные средства столкнулись, два раза водители машин наехали на стоящие автомобили и один раз был сбит велосипедист.

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