Двойня родилась у барсуков в Иркутском зоосаде. Фото предоставлено Иркутским Зоосадом

Барсуки Нюша и Марик в Иркутском зоосаде обзавелись потомством. У них родилась двойня. Увы, малышей пришлось забрать от родителей и перевести на искусственное вскармливание через месяц после их рождения. Об этом сообщили сотрудники зоопарка.

Решение это было вызвано беспокойством о здоровье новорожденных барсучат.

- К сожалению, барсучиха не до конца справилась со своими материнскими обязанностями, - говорят киперы. - Когда малышам было около месяца, она начала часто выносить их из домика и таскать в зубах, вследствие чего у малышей образовались ранки на загривках.

Сейчас сотрудники зоосада выкармливают одного малыша. Второй зверек уже нашел новый дом в другом зоопарке. Его передали в таком раннем возрасте, чтобы зоологи организации сами могли ухаживать за барсуком с рождения.

- Так адаптация пройдет легче и между животным и тем, кто за ним ухаживает, наладятся более доверительные отношения, - отмечают в Зоосаде.

А как им не образоваться, если кормить малышей нужно каждые 4-5 часок, регулярно делать им массаж животика для улучшения пищеварения.

- Пока неизвестно, останется ли дочка Нюши и Марика у нас или тоже отправится на постоянное место жительства в другой зверинец, - отмечают киперы.

Кстати, это уже четвертое потомство у Нюши и Марика. Барсучонок, рожденный в прошлом году, до сих пор живет в зоопарке. Его часто можно увидеть во время прогулок на поводке по территории парка.

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