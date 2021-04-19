У 150 человек подтвердился коронавирус в Иркутской области за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области 19 апреля составляет 64 797. В минувшие сутки в это число попали еще 150 человек, получивших положительные результаты теста на COVID-19. Об этом сообщает Оперативный штаб Приангарья.

Большинство из выявленных инфицированных за время пандемии уже выздоровели. Накануне вылечились 34 человека. Теперь общее число переболевших в региона – 62 740.

- В ковидных госпиталях 19 апреля под наблюдением медиков находятся 1400 пациентов, - отмечают специалисты.

Увы, сегодня стало известно о кончине еще 7 человек от COVID-19. С начала распространения коронавируса в регионе от него умерли уже 2268 гостей и жителей Приангарья. Еще 269 с таким же диагнозом скончались от других болезней.

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