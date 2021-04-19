На берегу Байкала провели субботник

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

В Иркутском районе занимаются генеральной уборкой территорий. На днях субботник провели в поселке Листвянка. Участие в нем приняли глава Приангарья Игорь Кобзев, представители местной власти, волонтеры, жители. Всего за пару часов на берегу Байкала собрали около 30 мешков мусора. В основном бутылки и пластик.

- Радует, что жители поддерживают такие акции. Мусора достаточно много. Также здесь есть сухие деревья, которые нужно убирать. Это уже касается безопасности людей, - сказал губернатор.

Игорь Кобзев подчеркнул, что Листвянка - значимая туристическая точка на карте региона. Поэтому в ближайшее время нужно определиться с планами по развитию этой территории.

- Необходимо завершить разработку генерального плана поселка. При этом важно учесть мнение жителей. Требует решения и вопрос реконструкции набережной. Возможно, сделаем здесь пешеходную зону, так как в местах отдыха людей машин быть не должно. Будем искать компромиссные решения.

Глава Приангарья поручил профильным ведомствам проработать вопрос организации парковок на подъезде к поселку. Они позволят разгрузить Листвянку от автомобилей.

Кроме того, Игорь Кобзев напомнил, что жители 17 муниципалитетов региона с 26 апреля по 30 мая на платформе https://38.gorodsreda.ru смогут выбрать территории, которые будут благоустроены в следующем году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».