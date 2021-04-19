В Бурятии туристу понадобилась помощь хирургов после неудачного полета на параплане. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

33-х летний мужчина сломал ногу при неудачном занятии парапланеризмом на пике Любви вблизи поселка Аршан. С ним был его друг, он позвонил в полицию. Оттуда сообщение передали в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу. Спасатели добрались до туриста и эвакуировали его. Молодого человека оперативно прооперировали в Тункинской ЦРБ.

- Обследование показало, что пациент получил тяжелые травмы, конкретно - перелом костей таза и множественные переломы нижних конечностей, - рассказывает хирург Сергей Ангархаев, который проводил операцию. - Пациент был в тяжелом шоковом состоянии. Его состояние стабилизировали и обезболили. Также пациенту была оказана специализированная медицинская помощь.

Парапланериста, получившего переломы ног, прооперировали и доставили бортом cанавиации в Улан-Удэ. Туристам, планирующим восхождение в горы нужно обязательно сообщить об этом в соответствующие органы. В случае нештатной ситуации это поможет спасателям быстро найти пострадавших и оказать помощь.