Самолет, летевший из Москвы в Благовещенск, экстренно сел в Братске. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Утром 18 апреля самолет Москва-Благовещенск экстренно сел в аэропорту Братска. Пожилая женщина сообщила о плохом самочувствии, острых болях в животе. Врачи, которые были на борту, оказали ей первую помощь, поставили укол. Но было ясно - необходимо срочно обратиться в больницу. Женщину сняли с борта и передали "Скорой помощи".

- В Братске самолет провел не больше часа и отправился в Благовещенск, - сообщила Надежда Елисеева, пресс-секретарь Министерства транспорта Амурской области.

По словам родственников пожилой женщины, она направлялась в Благовещенск, чтобы навестить дочь. Сейчас пассажирка чувствует себя хорошо. Причиной недомогания стал острый панкреатит. Врачи рекомендовали женщине продолжить лечение в больнице Братска.

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