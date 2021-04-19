Операция «Тонировка» пройдет в Иркутской области с 19 апреля. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Полицейские проверят стекла машин жителей Приангарья на светопропускание. Оно должно соответствовать требованиям регламента по безопасности. За «сетку», «шторки» и другую альтернативу тонировке водителей также обяжут заплатить штраф. Излишняя любовь водителей к темноте часто становится причиной страшных аварий и наездов на пешеходов, особенно в вечернее время. Также тонировка передних, боковых и ветровых стекол повышает риск столкновения при перестроении на дороге. Об этом сообщает МВД России по Иркутской области.

- Только в апреле на территории Иркутской области выявлено более 1400 водителей транспортных средств, допустивших указанный вид правонарушения – рассказали в пресс-службе ведомства. - А с начала 2021 года к административной ответственности привлечено более 5000 водителей.

Однако, несмотря на запрет, тонировка не теряет популярности среди автолюбителей. Причиной тому может быть относительно небольшой штраф – 500 рублей. В случае отказа водителя избавиться от тонирующей пленки на месте, ему дается на это 10 дней, после чего водитель обязан явиться в подразделение ГИБДД. Если же требование не будет исполнено, то в силу вступает статья под названием «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции», за которое предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 500 до 1000 рублей или административного ареста на срок до 15 суток.