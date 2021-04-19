Иркутянин Павел Воробьев набрал 80 баллов из 100 на вокальном конкурсе «Новая звезда». Фото: скриншот телеканала "Звезда".

Музыкант, композитор и аранжировщик, известный в Иркутске как участник группы «На-На», основатель «130го квартала» или Паша Гудвин, станет участником полуфинала Всероссийского вокального конкурса «Новая звезда- 2021». Жюри он решил удивить песней «Лететь» и набрал 80 баллов из 100.

Свой талант на большой сцене покажут представители 85 регионов России. Это может быть не только одиночный исполнитель, но и группа или дуэт. В каждом выпуске программы 5 членов жюри, различный музыкальные знаменитости, выбирают: оставить или погасить «луч», тем самым решая судьбу конкурсанта. Главный приз – 1 миллион рублей, который музыканты могут вложить в собственную карьеру и продвижение.

К слову, Павел, дипломированный юрист. Однако, работа по профессии его никогда не привлекала. Был вокалистом команды «Байкал» Высшей лиги КВН на Первом канале, участвовал в различных музыкальных ТВ-шоу. Переехал в Москву в 2014 году. Сегодня занимается саунд-дизайном, аранжировкой и видеооформлением мероприятий.

Также в первом отборочном этапе конкурса «Новая звезда – 2021» выступила уроженка Бурятии певица Бадма-Ханда. Ей удалось впечатлить жюри и занять место в полуфинале с результатом в 100 баллов, что является самим высоким показателем этапа.