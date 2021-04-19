Экстремалы без водительских прав устроили гонку на федеральной трассе под Иркутском

Экстремалы без водительских прав устроили гонку на федеральной трассе. Фото: Иван ВИСЛОВ

В минувшие выходные в дежурную часть ГИБДД Иркутска поступило сообщение от очевидца, что несколько водителей вызывающе ведут себя на трассе «Р-255» Сибирь. Двигаясь в Ангарск лихачи «подрезали» других участников движения и разгонялись до немыслимой скорости. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

-В ходе розыска нарушители были установлены. Ими оказались четверо нигде не работающих иркутян в возрасте от 27 до 32 лет, а также 21-летний уроженец Бурятии, – рассказали в пресс-службе МВД России по Иркутской области, - Они управляли транспортными средствами «Mitsubishi Colt», «BMW М550I», «Honda Accord», «Nissan Laurel» и «Subaru Forester».

На место был направлен экипаж ДПС. Заметив патрульный автомобиль, стритрейсеры поспешили удалиться. Однако сбежать смогли не все. Сотрудникам ДПС удалось остановить некоторых участников заезда и привлечь к административной ответственности. Через несколько часов в ходе мониторинга СМИ и социальных сетей инспекторы установили остальных участников гонок.

Гонщикам придется ответить не только за создание опасности на дороге, но и за вождение машины без прав. За это они будут оштрафованы. Кроме того, госавтоинспекция напоминает, что водители, которые профессионально занимаются дрифтом, стритрейсингом или другим автоспортом, должны делать это только на специально отведенных площадках и трассах.