15-летняя девушка села за руль и попала в аварию под Иркутском. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Предварительно установлено, что несовершеннолетняя водительница автомобиля марки «Тойота» столкнулась на дороге с «Рено». Об этом сообщает отдел по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Иркутскои области.

- В результате ДТП никто не пострадал – рассказали в ведомстве.

Теперь полиции предстоит выяснить, как девочке удалось сесть за руль. Если будет доказано, что это не угон и все происходило с разрешения родителей, то им придется заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей за передачу руля, а также за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Кроме того, школьницу могут поставить на профилактический учет в инспекции по делам несовершеннолетних.

Подробности ДТП выясняются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экстремалы без водительских прав устроили гонку на федеральной трассе (подробности)

Ангарчанин открыл стрельбу из автомата Калашникова из окна ( подробности)