Резкое похолодание и снег надвигаются на Иркутск. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Иркутяне, не в восторге: все настраивались, что +20, практически летняя жара, еще простоит. А на такое "продолжение банкета", когда после еще достаточно теплого и солнечного понедельника все окунулись в холод, ветер и непогоду, не договаривались. Но увы, эта неделя будет сложной. А к вечеру сегодня и вообще снег пойдет.

- Да, апрель обманчив, - говорит заместитель начальника Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова. – Надо постоянно под рукой держать и теплую одежду и более легкую. Сегодня к вечеру непогода разыграется. И если днем будет около +6, то во второй половине дня похолодает до нуля градусов.

Но самым холодным днем станет среда, 21 апреля. Даже в полдень столбик термометра не поднимется выше -3, а к вечеру и вовсе опустится до -7, а в пригороде до – 10.

- На следующий день, в четверг, максимально воздух прогреется до +5, - продолжает Юлия Янькова. – А вот к концу недели потеплеет. В пятницу, 22 апреля, по нашим расчетам, примерно до +8, а в субботу до +11. Но как долго простоят относительно теплые дни и не сменятся ли они непогодой, сейчас сказать сложно. Погода очень неустойчива.