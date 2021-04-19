Александр Ведерников предложил инициировать поправки в бюджет, чтобы помочь районам

Александр Ведерников предложил инициировать поправки в бюджет, чтобы выделить районам дополнительное финансирование.

Депутаты Заксобрания Иркутской области настаивают на выделении дополнительных денег муниципалитетам. Письмо с просьбой инициировать внесение поправок в закон об областном бюджете 2021 года спикер ЗС Александр Ведерников направил главе региона Игорю Кобзеву.

- Недофинансированность местных бюджетов в первую очередь отражается на жителях, – подчеркнул Александр Ведерников.

По мнению спикера, снижение собственных доходов привело к разбалансированности местных бюджетов и росту кредитов. В районах главам очень сложно исполнять повседневные полномочия.

Уточним, что выделение муниципалитетам дополнительных средств - это исключительное право высшего должностного лица региона.

Кроме этого, Александр Ведерников принял решение войти в комиссию Совета законодателей по вопросам межбюджетных отношений и налоговому законодательству. Это позволит на федеральном уровне участвовать в совершенствовании системы межбюджетных отношений в стране.

- Нельзя, чтобы местные власти оставались одни на один со своими проблемами, отвечали лицом к лицу перед жителями, да еще и без денег, – заключил председатель Законодательного Собрания Иркутской области.