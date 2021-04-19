Пожар произошел в кальянной на улице Карла Маркса, в Иркутске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пожар произошел 19 апреля в кальянной по улице Карла Маркса, в Иркутске. В 17.40 там загорелась крыша мангальной зоны. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Об этом «КП»-«Иркутск» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Пострадавших нет, - сообщили в ведомстве. – Еще до приезда спасателей из здания сами эвакуировались 13 человек. Потушить пожар уже на площади 200 кв. метров удалось к 19.15.

Сейчас на месте работают дознаватели, которые выясняют все причины происшествия.

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