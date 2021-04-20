Рабочими специальностями заинтересованы лишь 3% молодых иркутян Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

20% активно ищущих работу иркутян – молодые люди 1995 года рождения и младше. Соотношение парней и девушек примерно одинаковое – 45% и 55%. Об этом сообщает Зарплата.ру - сервис по поиску работы и персонала.

- По информации, указанной в резюме, 90% из соискателей в Иркутской области данной возрастной группы не состоят в официальном браке, 65% ищут работу с полной занятостью, для 25% кандидатов уровень занятости неважен, а 5% указывают, что ищут «любую должность», - рассказывают на сайте.

Заветной корочкой о высшем образовании не могут похвастаться 35% кандидатов. Еще 60% устраиваются на работу впервые, не имея опыта. Чаще всего иркутская молодежь рассматривает вакансии официанта (9%) и продавца-консультанта (12%). Среди популярных остаются «бариста», «хостес», «кальянщик», «модель» и «блогер».

Рабочими специальности заинтересовано лишь 3% молодых соискателей.

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