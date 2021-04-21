Погода в Иркутске: 21 апреля в городе продолжит идти снег
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Погода в Иркутске 21 апреля напоминает горожанам, что живут они все-таки в Сибири. Снег, который начал идти накануне вечером продолжил падать всю ночь, и, по данным Иркутского Гидрометцентра, осадки будут и в течение дня.
- В Иркутске 21 апреля облачно с прояснением, мокрый снег, ветер дует северо-западный со скоростью 6-11 м/с, - говорят синоптики. – Днем воздух прогреется всего до температура +1…+3.
По данным Яндекса, сегодня в областном центре выпадет более 7% месячной нормы осадков. А температурный показатель, который был утром это -2…-3 для данного времени года ниже нормы на 9-10 градусов. Атмосферное давление в городе в норме – составляет 724 миллиметра ртутного столба.
Что касается прогноза метеорологов по области, то сильный снег ожидается в Слюдянском районе, в Иркутском и Шелеховском районах – умеренные осадки. Порывы ветра до 14 м/с, днем до +1…+6, если небо затянут облака, то плюсовых температур ждать не придется, буде -2…-7.
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