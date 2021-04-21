Ангарчанин сядет в тюрьму на четыре с половиной года за пьяную езду Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

33-летний житель Ангарска в мае прошлого года стал виновником ДТП на трассе Р-255 «Сибирь» в Ангарском районе. За рулем «Nissan AD» он не справился с управлением, после чего оказалось, что водитель пьян. От медицинского освидетельствования мужчина отказался. Позже выяснилось, ловили его нетрезвым за рулем уже трижды. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- В итоге, по совокупности приговоров, нарушителю назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и лишение права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, в течение двух лет, - сообщили в ведомстве.

Следует помнить, что алкоголь за рулем увеличивает риск ДТП в несколько раз. Подобное поведение может привести к трагическим последствиям не только самого пьяного водителя, но и окружающих.