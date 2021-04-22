В Иркутской области строят 19 школ

Фото: Пресс-служба Президента России.

Президент России Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию заявил, что до конца 2024 года в стране построят не менее 1300 новых школ, в которых смогут учиться больше миллиона ребят.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев по итогам Послания сообщил, что в Приангарье одномоментно строится 19 школ на рекордное количество мест. Учебные заведения возводят по национальному проекта «Образование» и в рамках восстановления региона после наводнения 2019 года. В 2021-м будет введено 4550 мест.

В сентябре откроются школы в Бирюсинске Тайшетского района, Саянске, в селе Баяндай, деревне Грановщина, поселках Маркова и Большое Голоустное Иркутского района, а также в микрорайоне Березовая Роща города Тулуна. К концу года планируют возвести здания школ в Слюдянке, Нижнеудинске, поселке Мамакан Бодайбинского района.

В Послании президент страны также заявил, что за четыре года планируется закупить не менее 16 тысяч школьных автобусов.

Как сообщил губернатор Приангарья, средства на приобретение транспорта для перевозки школьников в размере более 13 млн рублей выделены в 2021 году из областного бюджета в виде субсидий. По одному автобусу закупят Черемхово, Свирск, Качугский и Черемховский районы. Две машины поступит в Шелеховский район.