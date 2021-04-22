Чтобы уехать к возлюбленной в Иркутскую область, житель Бурятии угнал машину Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Изрядно «заправившись» крепкими алкогольными напитками со своим другом, 32-летний житель Северобайкальска понял, что сильно соскучился по своей возлюбленной, которая живет в Иркутской области. Мужчина решил приехать к ней в самое ближайшее время. Расстояние его не смутило, и он, чтобы его преодолеть, угнал автомобиль у своего 58-летнего отчима. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Бурятии.

- Мужчина вернулся домой, взял ключи от машины и угнав авто, поехал в Приангарье, - сообщили в ведомстве. – По дороге он попал в ДТП и повредил автомобиль. После этого его задержали полицейские.

Оказалось, что соскучившийся по любимой сибиряк разбил авто на 210 тысяч рублей. Теперь ему предстоит ремонтировать машину за свой счет, а еще против него возбуждено уголовное дело. Так что, уехать к любимой, он, скорее всего, в ближайшее время не сможет.