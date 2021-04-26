Дмитрий Мезенцев стал Почетным гражданином Иркутской области Фото: Тимур ХАНОВ

За особо выдающиеся заслуги, способствующие развитию региона и повышению ее авторитета в России и за рубежом, Дмитрий Мезенцев получил звание «Почетный гражданин Иркутской области». Сегодня Дмитрий Федорович является членом правления землячества «Байкал». Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- Дмитрий Мезенцев с 2009 по 2012 год занимал пост Губернатора Иркутской области. За этот период он стал инициатором глобальной реконструкции целого квартала старых деревянных домов в центре Иркутска, - сообщают в ведомстве, - До сих пор жители всей Иркутской области благодарны бывшему губернатору за появление «Иркутской слободы» или так называемого «130 квартала».

7 июня 2012 года на саммите глав государств ШОС Мезенцев был утвержден на посту генерального секретаря этой организации. 22 сентября 2015 года был наделен полномочиями члена Совета Федерации Федерального собрания России от Сахалинской области. 6 июня 2016 года избран председателем Общества российско-китайской дружбы. 29 ноября 2017 года избран председателем комитета Совета Федерации РФ по экономической политике. 30 апреля 2019 года вступил в должность Чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Белоруссии. В настоящее время Дмитрий Мезенцев является Государственным секретарем Союзного государства России и Белоруссии.