Новое медоборудование планируется приобрести для городской больницы в Усть-Илимске. Фото: правительство Иркутской области.

Для Усть-Илимской городской больницы планируется приобрести новое медицинское оборудование, а у врачей появится возможность постоянно повышать квалификацию. Как сообщает правительство Иркутской области, так поручил губернатор региона Игорь Кобзев во время рабочей поездки в северный город.

Так, в прошлом году для больницы уже приобрели диагностический комплекс для ультразвуковых исследований высокого класса и два аппарата ИВЛ на общую сумму 10,5 миллионов рублей. В планах - организовать отделение амбулаторного диализа, а в 2022 году - закупить медоборудование стоимостью 57 миллионов в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Также в Усть-Илимске будут внедряться современные хирургические методы, такие, как лапароскопические операции.

- Приобретая новое оборудование в медицинские учреждения, мы должны понимать, что оно попадет в профессиональные руки, - врачи должны иметь возможность идти в ногу со временем и получать дополнительные знания. Для дальних территорий это особенно важно, - подчеркнул глава Иркутской области Игорь Кобзев.

И это не единственное поручение по соцобъектам. Также в Усть-Илимске планируется капитально отремонтировать школу искусств №2, на это потребуется около 14 миллионов рублей. Губернатор поручил подготовить документы для участия в нацпроекте «Культура», чтобы получить поддержку из федерального бюджета.