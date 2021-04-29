Провозить велосипеды в электричках бесплатно с 1 мая смогут жители Иркутской области и Бурятии Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жители Иркутской области и Бурятии с 1 мая этого года смогут бесплатно провозить в электричках велосипеды. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги.

- Это касается также самокатов и другого спортинвентаря, в том числе, размер которого по сумме трех измерений превышает 180 см, - отмечают сотрудники ВСЖД.

Железнодорожники надеются, что это будет способствовать здоровому образу жизни, увлечению спортом жителей этих двух регионов. Кстати, известно, что на пригородных поездах за 2020 год «прокатились» порядка десяти с половиной тысяч велосипедов.

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