Двух подростков сняли с грузового поезда в Иркутске
Фото: Иван ТИМОФЕЕВ
В Иркутске на станции ВСЖД «Компрессорная» полицейские и железнодорожники сняли с платформы грузового поезда двух подростков. Об этом сообщает Восточно-Сибирское ЛУ МВД России на транспорте.
- 15-летние школьники собирались проехать на поезде станции «Батарейная» до станции «Иркутск-сортировочный», - отмечают полицейские.
Их вовремя заметили и трагедии, которая могла случиться с ним в пути, удалось избежать. После проведения с ними беседы, их передали родителям.
- Законные представители детей привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», - заключили в полиции.
Читайте также:
Иркутянин, который на чужом Лексусе насмерть сбил двух 16-летних подростков, предстанет перед судом (подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?
Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:
Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73
Тел.: (3952)20-80-08