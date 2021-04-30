Двух подростков сняли с грузового поезда в Иркутске Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

В Иркутске на станции ВСЖД «Компрессорная» полицейские и железнодорожники сняли с платформы грузового поезда двух подростков. Об этом сообщает Восточно-Сибирское ЛУ МВД России на транспорте.

- 15-летние школьники собирались проехать на поезде станции «Батарейная» до станции «Иркутск-сортировочный», - отмечают полицейские.

Их вовремя заметили и трагедии, которая могла случиться с ним в пути, удалось избежать. После проведения с ними беседы, их передали родителям.

- Законные представители детей привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», - заключили в полиции.

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