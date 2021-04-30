Хоккеист из Ангарска Владимир Грудинин сделал голевую передачу в матче Россия-Германия на юниорском чемпионате мира. Фото: федерация хоккея России

Хоккеист из Ангарска, воспитанник школы «Ермак» Владимир Грудинин продолжает набирать очки на юниорском чемпионате мира в США. В очередном матче в составе сборной России, 17-летний защитник помог нашей национальной команде разгромить Германию со счетом 6:1. В этой игре на счету Владимира одна голевая передача. Об этом сообщили в пресс-службе федерации хоккея России.

До этого, Владимир Грудинин отметился двумя голевыми передачами в стартовом матче турнира против США.. Тогда наши парни одержали фантастическую победу со счетом 7:6. Четвертый и заключительный на групповом этапе турнира матч сборная России сыграет 2 мая против сборной Чехии.

Напомним, что хоккеем Владимир Грудинин начал заниматься в составе ангарской команды «Ермак-2003». Пять раз выигрывал региональное первенство Сибири и Дальнего Востока.. Сейчас Владимир играет в Молодежной хоккейной лиги за клуб «Красная Армия».

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