Выезд на "встречку", неправильная парковка: обзор видео в соцсетях с нарушениями ПДД в Иркутске

Выезд на встречку, неправильная парковка: обзор видео соцсетей с нарушителями ПДД в Иркутске. Фото: Наталья Раткевич, ИА IrkutskMedia

Все чаще нарушение водителей стали попадать в обзор видеокамер. Причин несколько – увеличение числа видеорегистраторов в автомобилях, камер наружного наблюдения, а также социальная ответственность горожан. Так, в областном центре набирает обороты проект ИА IrkutskMedia «Иркутский_автохам».

Так на неделе, один из автомобилистов припарковался у Центра травматологии и ортопедии на улице Тимирязева и перекрыл тем самым дорогу трамваям. Вагонов собралась целая вереница.

- Много за эту неделю появилось видео, где автомобилисты двигаются по встречной полосе, пересекают двойную сплошную, - сообщает ИА IrkutskMedia.

Видеозаписи с нарушителями ПДД смотрите здесь.

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