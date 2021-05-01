Погода в Иркутске: 1 мая ледяной дождь и мокрый снег, дачники разочарованы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Облачно, небольшой дождь и мокрый снег, ветер северо-западный 5-10 м/с, температура +5...+7. Погода в Иркутске на 1 мая. Это прогноз от гидрометцентра. Прохладно, мягко скажем. Такая температура днем стояла в марте. Но вот что-то весна задержалась в городею

- Переменная облачность, без существенных осадков, в южных районах региона небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, утром местами туман, ветер северо-западный, юго-западный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с, температура +8...+13, местами +2...+7, - это прогноз на день от гидрометцентра. Для Иркутска существенны те цифры, которые меньше. Ну и осадки. На севере, в Братске, теплее.

Завтра, 2 мая, погодка не лучше. На юге и в центре области ветер 5-10 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Тот же самый дождь и мокрый снег, плюс соответствующая погода. Дачники, которые собирались в садоводства начинать свой "Мир. Труд. Май", разочарованы. И вместо грядок отдыхают дома. Увы, но погода в Иркутске все выходные такой и будет.