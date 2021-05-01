Век живи, век учись. Кого направляют на дополнительное обучение в Иркутске

Век живи, век учись.Школой и даже вузом обучение не завершается. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Курсы повышения квалификации? Такая традиция существовала в советское время. Старо? Однако сегодня известно, что обучение должно быть непрерывным и идти все время, пока человек живет активной профессиональной жизнью. На больших современных предприятиях эта система "зашита" внутри корпорации. Отдельно - медицинские работники, они обязаны обучаться раз в 5 лет. Постоянное образование и у педагогов. А как в других профессиях? Вот какие данные приводит Иркутскстат.

- В 2020 году переобучение прошли 122,6 тыс. человек, около 25% всей численности обследованных организаций, - отмечают статистики. -Дополнительные профессиональные знания получают, как правило, без отрыва от производства. Больше всего - 52, 2% -

получили дополнительное профессиональное образование, 26,9% прошли профессиональное обучение, 22,9% - обучение в виде краткосрочных курсов, тренингов, наставничества.

Где чаще всего требуют учиться, учиться и учиться? На обрабатывающих производства. Там постоянно появляются новые технологии и за год получили дополнительные знания 38% персонала. На второй позиции - сфера образования - 29%, "бронза" у добывающей отрасли -27%, ненамного отстали транспортники - 24%.

В основном осваивать полезные навыки отправляют специалистов, непосредственно с ними и работающих (47, 7%) и рабочих (36, 6%). В меньшей степени именно этот тип обучения нужен руководству. Что касается возрастов, то получение знаний важно всем. И людям солидного возраста, кому за 60 - 6% и молодым -16%. Но в среднем образование получают люди около 40 лет.

Кстати. Вот данные относительно того, как относятся к получению знаний жители региона. Половина (52%) учатся непрерывно, в течение всей жизни, 29% получили дополнительное или профессиональное обучение на работе, каждый третий получал какие-либо знания самостоятельно.