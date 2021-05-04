Четверо иркутян выплатят штраф за свалки возле частных домов

Четверо иркутян выплатят штраф за мусор возле частных домов Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Четверо иркутян выплатят штрафы за то, что захламили территорию возле своих частных домов.Нарушение нашли во время рейдов в Свердловском районе. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- Сегодня шесть хозяев частных домов привели территории в надлежащее состояние, на четверых составлены протоколы, - сообщила заместитель председателя комитета по управлению Свердловским округом Иркутска - начальник управления ЖКХ Валентина Осипова. - Им предстоит выплатить административные штрафы, что также не освобождает от требования навести порядок. При повторном нарушении либо при неисполнении штрафы будут увеличены.

За складирование на придомовой территории строительного мусора, дров, автошин, навоза или металлолома выписывают штраф от одной до трех тысяч рублей.

Уже проверены частные дома на улицах Алябьева, Даргомыжского, Румянцева, Касьянова, Кайская, Калинина, Новгородская, Целинная.

Кроме того, на 15 мая запланирован общегородской субботник.