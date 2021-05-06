Отключение света в Иркутске 11 мая: электричества временно не будет в трех районах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Об отключении света в Иркутске 11 мая специалисты сообщают заранее. Как говорится, предупрежден - значит, вооружен! А поскольку для многих горожан это будет первый трудовой день после длинных выходных, стоит заранее подумать, как во вторник собираться на работу без электричества.

- Приносим извинение за доставленные неудобства, - пишут электросетевики в официальном аккаунте "Свет38" в соцсетях. - Компания просит жителей с пониманием отнестись к временным ограничениям, связанным с плановыми работами на электросетях.

Итак, отключение света в Иркутске 11 мая коснется трех районов: Октябрьского, Правобережного и Свердловского. Причем в первых двух электричество отключат в некоторых домах на весь день, а в Свердловском - только ночью, и то буквально на час. Конкретные адреса и время отключения света в Иркутске 11 мая смотрите ниже.

Фото: аккаунт "Свет38" в соцсетях.

Фото: аккаунт "Свет38" в соцсетях.