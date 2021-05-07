Погода в Иркутске: 7 мая в городе без осадков Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 7 мая ожидается с переменной облачностью. Существенных осадков сотрудники Иркутского Гидрометцентра не обещают.

- Днем воздух в областном центре прогреется до +9…+11 градусов, - отмечают синоптики. – Ветер дует с северо-запада, но вечером сменит направление на юго-восточное, скорость воздушных потоков 6-11 м/с.

По данным Яндекса, атмосферное давление в столице Приангарья сегодня в норме – 720 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха высокая – 88%.

Что касается погоды по области, то в регионе также переменная облачность, но по прогнозу осадки – дождь и мокрый снег. Ветер дует 2-7 м/с с порывами до 14 м/с. Столбики уличных термометров по области днем покажут +9…+14. Если небо затянут облака выше +5 не будет. Теплей всего сегодня в западных районах Приангарья – там +12…+17, а местами и до +23.

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