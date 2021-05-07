В Ангарске разыскали водителя Chevrolet Niva, который сбил 10-летнего мальчика и скрылся Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полицейские Ангарска в течение нескольких часов нашли водителя Chevrolet Niva, который, двигаясь задним ходом, наехал на 10-летнего мальчика и скрылся с места ДТП. О произошедшем в полицию позвонила мать школьника, она же рассказала, что сын был госпитализирован с переломом ноги. Об этом сообщает ГУ МВД России по Иркутской области.

- Опросив свидетелей, нами был установлен предполагаемый виновник, он был доставлен в дежурную часть, - рассказывают полицейские. – Им оказался 66-летний ангарчанин.

В отделении мужчина пояснил, что просто не заметил, как наехал на ребенка.

- Сдавал задним ходом, никого не видел, никаких ударов не слышал, парктроник не сработал, - недоумевает житель Ангарска.

Подозреваемого в наезде на пешехода арестовали на трое суток – за оставление места ДТП. Проводится расследование, устанавливается вина каждого участника дорожно-транспортного происшествия.

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